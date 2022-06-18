Tıp fakültesini kazanmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? Tıp fakültesi taban puanları 2022! İşte puanlar…

Gündemde yoğun bir şekilde Tıp fakültesi taban puanları 2022 sorgulaması yapılır oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen 2022 yılı üniversite sınavına katılan milyonlarca kişi girmek istediği bölümün taban puanlarını merak ederek araştırmaya başladı. Peki tıp okumanın hayalini kuranların sınavdan kaç puan alması gerekiyor? Tıp fakültesini kazanmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? ÖSYM bilgileri yayınladı mı? İşte detaylar…

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2022 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI NEDİR?

2022 yılı için henüz yayınlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yılları görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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