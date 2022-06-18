TEV bursunun alım koşulları, 2022 için güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kazanç getiren bir işte çalışmamak
- Özel bir kurum ya da kuruluştan burs almamak (Devletten kredi ya da burs alınması TEV bursu alınmasına engel değildir.)
- Lisans bursu için en az 2,5; yüksek lisans bursu için de an az 3.00 ortalamaya sahip olmak
- Yüksek lisans bursu almak isteyen öğrenciler için en fazla 30 yaşında olmak (Lisans okuyan ve TEV bursu almak isteyen öğrenciler için yaş sınırlaması mevcut değildir.)
TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
TEV'in burs müracaatı, Türk Eğitim Vakfı tarafından belirlenmiş olan tarih aralıklarında açılan online başvurular üzerinden gerçekleşir. Online olarak gerçekleştirilen başvuru eğer onaylanırsa, vakıf kişilerden bazı evraklar talep eder ve bu evrakları teslim etmelerini ister.
TEV Üstün Başarı Bursu Nedir?
Üstün başarı bursu, Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite kazanmış, kazandığı üniversiteye girerken eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarından ilk 5.000 içine girmiş olan öğrencilere verilen burstur. TEV burslarından olan üstün başarı bursuna başvuru yapılabilmesi için sunulmuş olan koşullar ise şöyle sıralanmıştır:
- T.C. Vatandaşı olmak
- Üniversiteye yeni girmiş olan öğrenciler için, yerleşmiş oldukları bölümün puan türüne göre ilk 5000'e girmiş olmak
- Üniversite öğrenimlerine devam eden öğrenciler içinse; hazırlık, 1 ve 2. sınıflarda olmak
- Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin hazırlık sınıflarının başarı ile tamamlayıp 1. sınıfa geçmiş olmaları
- 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrencilerin ise not ortalamalarının 4 üzerinden 3.50 olması
TEV Üstün Başarı Bursu Hangi Bölümlere Verilir?
Türk Eğitim Vakfından üstün başarı belgesi almak isteyen öğrencilerin şu bölümlerin birini kazanmış ya da okumakta olması gereklidir:
- Mühendislik
- Mimarlık
- Sağlık Bilimleri
- İdari Bilimler
- Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Astronomi)
- Sosyal Bilimler
- Hukuk
TEV Bursu Ne Zaman Yatar?
TEV'den burs almaya hak kazanmış olan kişiler, burslarını her ayın 15'inde alabilirler. Burs ödemeleri ilk defa yapılacak olan kişiler ise, ilk burslarını aralık ayının başında, ekim ve kasım ayının ücretleri ile beraber alırlar.
TEV Burs Ücretleri Ne Kadardır?
TEV'in vermekte olduğu bursların ücretleri, bursun hangi öğretim derecesine verildiğine göre değişiklik gösterir. Güncel olarak verilen burs ücretleri, şöyle belirlenmiştir:
- Mesleki Lise öğrencileri: 350 TL
- Üniversite öğrencileri: 800 TL
- Yüksek Lisans öğrencileri: 1.200 TL
- Doktora öğrencileri: 1.600 TL
TEV Bursu Kaç Ay Veriliyor?
Türk Eğitim Vakfı bursu, burs almaya hak kazanmış olan öğrencilere 9 ay boyunca verilir. Ekim ile mayıs ayları arasında TEV, bursiyerlerine her ayın 15'inde burs ödemesi yapar.