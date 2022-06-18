ÖSYM YKS sınav yasak listesi 2022! YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim?

Yurt genelinde üniversite sınavı heyecanı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü iki oturum gerçekleştirilecek sınavlar son bulacak. İyi bir üniversite hayali ile çalışmalarını güzel bir şekilde sonlandırmak isteyen öğrenciler, sınava girecekleri okulda bir terslik ile karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda, sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart yanlarında bulunduramayacak. Peki, ÖSYM YKS sınav yasak listesi neler? YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022! Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim?
YKS OJE YASAK MI?
YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.
YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?
Adaylar dilediğinde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.
YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?
YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.
YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?
Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.