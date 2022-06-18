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    • Haberler
    • 18.06.2022 08:02
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    • 18.06.2022 08:02
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    Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur? Kazadan ve beladan korunma duası okunuşu ve anlamı

    Zor zamanlarda yaratıcıya dua ederek rahatlamak isteyenler dualar hakkında birçok araştırma yapıyor. Özellikle kaza ve beladan korunmak isteyenlerin en merak ettikleri arasında kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur sorusu yer alıyor. Peki, kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur? Kazadan ve beladan korunma duası okunuşu ve anlamı nedir? İşte merak edilenler….

    takvim.com.tr
    Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur?

    Son zamanlarda sıkıntılı süreçlerden geçen birçok kişi dua ederek manevi olarak rahatlamak istemektedir. Özellikle yola çıkacakların, yeni bir işe adım atanların en merak ettiği sorular arasında kazadan ve beladan korunma duası okunuşu yer almaktadır. Kaza ve beladan korunmak için okunacak dualar nelerdir ve kazadan ve beladan korunmak için hangi dualar okunur sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Kazadan ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur?

    Kazadan ve beladan uzak olmak isteyenler konuyla ilgili çeşitli duaları araştırıyor. Bu nedenle kazadan ve beladan korunmak için okunacak dualar vatandaşların en merak ettiği sorulardandır. Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu gibi durumlarda en çok başvurulan dualar arasında yer almaktadır. Hadislerde de bu surelerin etkisinin büyüklüğü belirtilmektedir. Bu surelerin dışında ise kazadan ve beladan korunmak için şu duanın etkili olduğu belirtilmektedir;

    Duanın önemi ayet ve hadislerle sabit ve Allah'ın sonsuz yardımından yararlanmak için gereklidir. Mümin suresi 60. Ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: "Rabbiniz şöyle dedi: 'Bana dua edin, duanıza cevap vereyim."

    Kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunu dualarına yansıtan Sevgili Peygamberimiz (sav) de, hayatı boyunca en güzel dualarla Allah'tan yardım istemiş, hadislerle de aktarılan bu önemli tavsiyeleri Müslümanlar için rehber olmuştur.

    Hz. Peygamberimiz (sav), hayatının acı bir felâketle son bulmasından da Allah'a sığınır ve şöyle dua ederdi:

    "Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım." (Nesâî, İstiâze, 61)

    Resûlullah (sav) günlük hayatta karşılaşılabilecek tehlikelere maruz kalmamaları için de müminlere Allah'ın sonsuz gücüne ve iradesine sığınmalarını öğütlemiştir. Ancak Hz. Peygamber'in bu istikametteki öğütleri, kişinin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürmek için çaba sarf etmesi gerektiği gerçeğiyle çelişmez. Nitekim Nebî'nin (sav), insanın can güvenliğini tehdit eden birtakım zararlı hayvanların ihramlıyken bile öldürülmelerinde sakınca görmemesi, felâketlerden korunmak için Allah'a sığınmanın, o felâketlere karşı gerekli maddî tedbirleri alma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını gösterir.

    Kaza ve belalardan korunmak için en sık başvurulan Ebu'd-Derda'ya (r.a.) ait iki türlü rivayet vardır.

    Buna göre, bir adam Ebu'd-Derda'ya (r.a.)a geldi ve "Ey Ebu'd-Derda, evin yandı." dedi. Ebu'd-Derda (r.a.), "Hayır yanmadı. Allah-ü Teâlâ, Rasullüllah (s.a.v.)'den işittiğim şu kelimeler sebebiyle evimi yakmaz. Zira kim o kelimeleri sabah vakti okursa, akşama kadar kendisine hiçbir musibet isabet etmez. Kim de akşam okursa, sabaha kadar hiçbir musibete dûçâr olmaz.' diye cevap vererek şu duayı okudu:

    "Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü'l-arşi'l-azîm. Mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşe' lem yekûn, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. A'lem ennellahe alâ külli şey'in kadir. Ve ennellahe gad ehâta bikülli şey'in ilmen. Allahümme innî euzü bike min külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ sırâtin müstakîm.

    Mânâsı:

    Allah'ım! Sen, benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allah-ü teala ne dilerse o olur, dilemezse olmaz. Ben biliyorum ki, Allah (c.c.) herşey üzerine kâdirdir. Muhakkak O'nun ilmi her şeyi kaplamıştır ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım, her nefsin ve mahlûkun şerrinden sana sığınırım.Onların idaresi ve yönetimi senin elindedir. Muhakkak benim rabbim doğru yol üzerinedir.

    13. yüzyılda yaşamış Arap hadis ve fıkıh alimi İmam Nevevi'nin zikir ve duaya dair hadisleri derlediği eseri El-Ezkâr'da yer aldığına göre, Rasülüllah (s.a.v.)'in ashabından birinden yapılan başka bir rivayette ise, Ebu'd Derda adı geçmeden hadise şöyle anlatılmaktadır:

    "Bir adam o sahâbiye geldi ve 'Evine koş, evin yandı.' dedi. Bunun üzerine o sahabi; 'Hayır yanmadı. Çünkü ben rasülüllah (s.a.v.)'den duydum ki, bu (yukarıdaki) duayı okuyan kimseye ne kendisi hakkında, ne ehli hakkında, ne de malı hakkında hoşlanmayacağı hiçbir şey isabet etmez. Ben bugün bu duayı okudum.' dedi. Sonra o gelen adama; 'Hadi beraber gidelim.' deyip evine kadar gittiler. Baktılar ki, sahabinin evinin etrafındaki her şey yanmış ama onun evine bir şey olmamış.

    UYUMADAN ÖNCE, YATARKEN VE UYANINCA YAPILACAK DUALAR

    Huzeyfe ve Ebû Zer'den (ra) şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah, yatağına yattığında şöyle derdi: 'Bismike'llâhümme ahyâ ve emûtü. [Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım.)]" Uyandığı zaman da, "Elhamdü lillâhillezi ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr. (Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır.)" derdi. (Buhâri, Deavât, 7,8)

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

        "Sizden biri yatağına girdiğinde, – içinde (zararlı) neler bulunduğunu bilemeyeceği için – elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: "Bismike Rabbî, vada'tü cenbî ve bike erfauhû, in emsekte nefsî ferhamhâ ve in erseltehâ fehfazhâ bimâ tahfazu bihî ibâdeke's–sâlihîn. (Yâ Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan, ona merhamet et. Eğer yaşatır da (uyandırırsan), salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru!)" (Buhâri, Tevhid, 13; Müslim, Zikir, 64)

        Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

        Resûlullah , gece yatağına yatacağı sırada, ellerine üfleyerek Nâs ve Felak sûrelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir:

        Hz. Peygamber , her gece yatağına yatacağı sırada, iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlâs, Nâs ve Felak sûrelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı. (Buhâri, Deavât, 12)

        Kötülüklerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?

        Kötülüklerden korunmak için dua okumak isteyenlerin ilk olarak aklına gelenler arasında Ayetel Kürsi, Nas ve Felak sureleri yer alır. Fazileti oldukça fazla olan bu dualar okunduğunda sıkıntı olan kişi kolaylıkla rahatlayabilir. İşte zor durumlarda ve kötülüklerden korunmak için okunmaıs gereken duyalar;

        Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu


        Bismillahirrahmânirrahîm.
        Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm,
        lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm,
        lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard,
        men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih,
        ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
        ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.



        Ayetel Kürsi'nin Anlamı


        Allah, O'ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır.
        Ne uykusu gelir ne de uyur.
        Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.
        O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
        Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
        O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
        O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
        Onları korumak kendisine zor gelmez.
        O yücedir, mutlak büyüktür.

            Nas Suresi Türkçe okunuşu

            Kul e'ûzü birabbinnâs

            Melikinnâs

            İlâhinnâs

            Min şerrilvesvâsilhannâs

            Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

            Minelcinneti vennâs

            Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

            Kul e'ûzü birabbil felak

            Min şerri mâ halak

            Ve min şerri ğasikın izâ vekab

            Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

            Ve min şerri hâsidin izâ hased

            Nas Suresi Türkçe Anlamı

            Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

            De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

            İnsanların hükümdarına,

            İnsanların ilahına,

            O sinsi vesvesecinin şerrinden.

            O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

            Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

            Felak Suresi Türkçe Anlamı

            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

            1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

            2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

            3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

            4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

            5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).
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