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    • Haberler
    • 18.06.2022 08:03
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    • 18.06.2022 08:03
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    10 bin TL hibe yatıyor! Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir?

    Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir? İşte tüm detaylar... Girişimcilik sertifikasının alınabilinmesi için öncelikle KOSGEB resmi internet adresine gidilmesi ve sisteme e-devlet ile giriş yapılması gereklidir. Daha sonra, girişimcilik sertifikası alınabilinmesi için geleneksel girişimcilik eğitimi ya da ileri girişimcilik eğitimi seçeneklerinden biri seçilerek ilgili eğitimin alınması gereklidir. Eğitimin alınmasından ve başarı ile tamamlanmasından sonra kişiler girişimci olarak unvan alabilirler.

    takvim.com.tr
    Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir?

    KOSGEB Girişimcilik Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

    KOSGEB'in girişimcilik belgesinin alım ücreti, yoktur. KOSGEB üzerinden eğitim alarak girişimcilik sertifikası almak isteyen kişiler, bu eğitimler için KOSGEB ya da farklı bir kurum ücret ödemezler.

    KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nedir?

    KOSGEB girişimcilik sertifikası eğitimi, girişimci olmak ve kendi işini kurmak isteyen kişilere verilen, örnek bir iş modeli üzerinden kişilere sunulan işletmelerini nasıl daha başarı bir hale getirebileceklerine dair eğitimlerdir. Bu eğitimler, geleneksel ve ileri düzey olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi eğitimin alınacağı, girişimcilerin sahip oldukları iş yerine göre değişiklik gösterir.

    Genç Girişimcilik Belgesi Nasıl Alınır?

    KOSGEB genç girişimcilik belgesinin alınabilmesi için, öncelikle girişimcilik eğitimlerinin alınması gereklidir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan genç girişimciler, girişimcilik sertifikası almaya hak kazanır ve girişimcilik belgelerini kullanmaya başlayabilirler.

    KOSGEB Girişimcilik Belgesi Kaç Günde Alınır?

    KOSGEB girişimcilik belgesinin eğitim süresi, 70 saattir. Uzaktan eğitim şeklinde kişilere verilen bu eğitim, tamamlanmasının ardından eğitime katılmış olan herkes sertifika alabilir. 70 saat süren eğitimin kaç gün süreceği katılımcıların durumlarına göre değişiklik gösterir. Online eğitimleri ne kadar hızlı bir şekilde bitirirlerse, kişiler girişimcilik sertifikası almaya da o denli hızlı hak kazanırlar.

    Girişimcilik Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

    KOSGEB girişimcilik belgesinin geçerlilik süresi, alınmış olan sertifika programının geçerlilik süresi boyunca devam eder. Yani eğer, girişimci olmak isteyen biri geleneksel girişimcilik programı eğitimine katılmış ve bu eğitimin sertifikasını almaya hak kazanmışsa, KOSGEB tarafından verilen geleneksel girişimci destekleri devam ettiği müddetçe sertifikasını kullanarak desteklerden yararlanma imkanına sahiptir.

    Girişimcilik Belgesiyle Neler Yapılabilir?

    KOSGEB'ten alınan girişimcilik sertifikası ile yeni bir işletme kurulması, mevcut olan işletmenin büyütülmesi, teknolojik üretim ve işletmenin uluslar arası alana açılabilmesi için çeşitli desteklerin alınması sağlanabilir. Ancak alınmış olan girişimcilik belgesi, yalnızca KOSGEB üzerinden destek alınmasını sağlar.

        İleri Girişimcilik Desteği Ne Kadar?

        KOSGEB ileri girişimcilik desteği olarak bilinen destek, şahıs şirketleri için 5.000 TL, tüzel kişilikli şirketler içinde 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu desteğin alınabilinmesi için kişilerin mutlaka girişimcilik sertifikasına sahip olmaları gereklidir.

        KOSGEB Online Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

        KOSGEB girişimcilik sertifikası sınavından geçebilmek için, ilgili her bölümden en az 50 alınması gereklidir. Bu şarta ek olarak, sertifika almaya hak kazanılabilmesi için de tüm bölüm sınavlarından alınmış notlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Sınavların genel ortalaması 70 altında olan kişiler, herhangi bir şekilde sertifika almaya hak kazanamazlar.

        KOSGEB Girişimcilik Sertifika Aldıktan Sonra Ne Yapılır?

        Girişimcilik sertifikasının alınmasından sonra girişimci kişiler, KOSGEB tarafından dönemsel olarak açılan destek programlarına başvuru yapabilirler. Mevcut bir iş yeri olmayan kişilerin ise iş yeri açma programlarına başvuru yaparak ilgili desteklerden faydalanmaları gerekir. Bunlara ek olarak, girişimci kişilerin KOSGEB tarafından sunulmuş olan iş yeri açma şartlarını yerine getirmeleri gereklidir.

        KOSGEB Belgesi İle Hangi İşler Yapılır?

        KOSGEB girişimcilik belgesiyle yapılabilecek olan işler, şöyle sıralanmıştır:

        • İmalat

        • İnşaat

        • Toptan ve perakende ticaret

        • Ulaştırma ve depolama

        • Bilgi ve iletişim

        • Mesleki teknik faaliyetler

        • Destek faaliyetleri

        • Konaklama ve yiyecek hizmetleri

        • Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

        • Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı

        • Deri eşyaların onarımı

        • Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

        • Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

        • Kuru temizleme

        • Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri

        Bu sektörlerden birinde iş kurmak isteyen ve KOSGEB üzerinden hibe almak isteyen kişilerin girişimcilik sertifikası sahibi olması gereklidir.
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        Haberler Haberler 10 bin TL hibe yatıyor! Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir?
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