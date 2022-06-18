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    • Haberler
    • 18.06.2022 08:03
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    • 18.06.2022 08:03
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    Getir kuryesi olma koşulları nelerdir? Getir maaşları saatlik ücret ne kadardır? Getir çalışma şartları nelerdir?

    Getir maaşları saatlik ücret ne kadardır? Getir çalışma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde. Getir Büyük araçlı kuryeleri, günde 5 ile 15 saat arasında çalışır. Getir Büyük'ün de çalışma şartları Getir çalışma şartları ile aynıdır. Yalnızca Getir Büyük çalışanları ve kuryeleri motor değil araba ehliyetine sahip olmak durumundadırlar. Kullanılacak araba tipine uygun ehliyete sahip olan kişiler, Getir araçlı kurye olabilirler. Getir'de çalışanların maaşları, 3200 TL ile 9000 TL arasında değişiklik gösterir.

    takvim.com.tr
    Getir çalışma şartları nelerdir? Getir maaşları saatlik ücret ne kadardır?

    Getir'de çalışmak isteyen kişilere sunulmuş ola çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • A1 ya da A2 sınıfı ehliyet sahibi olmak
    • En az 1 yıllık ehliyet tecrübesinin olması
    • Sabıka kaydının temiz olması
    • En az ilköğretim mezunu olmak
    • İş kıyafeti standartlarına uymak
    • Çalışma saatlerini aksatmamaya ve geciktirmemeye özen göstermek (Getir çalışma şartlarının sağlanabilmesi için esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek de önemli unsurlardan biridir.)
    • Takım çalışmasına uyum sağlamak
    • Güler yüzlü olmak
    • Teknolojiye sistemi kullanabilecek kadar hakim olmak
    • Trafik kurallarına uymak
    • Ekipmanları özenli ve dikkatli kullanmak

    Getir Kuryesi Olma Koşulları Nelerdir?

    Getir şirketinde kurye olarak çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • 18 yaşını doldurmuş olmak
    • A1 ya da A2 ehliyet üzerinden en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak
    • Motor ile çalışmaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak (Getir çalışma şartları arasında bu şartın hastanelerden alınmış olan sağlık raporu ile kanıtlanması da yer alır.)
    • Kendine ait bir motora sahip olmak (Sahip olunan motorun büyüklüğü de 100-150 CC arası olmalıdır.)
    • Kişinin şahıs şirketinin olması
    • Ehliyet ceza puanı 50 veya altında olması
    • Adli sicil kaydı temiz olması
    • Motorun bakımını ve yakıt masraflarını kişinin kendisi üstlenmeyi kabul etmesi
    • Kurye olarak çalışılacak olan bölgenin iyi bilinmesi
    • Kuryelik yapacak kişilerin kendileri üzerine kayıtlı Android alt yapılı cep telefonu ve navigasyonunun bulunması

    Getir Saatlik Ücret Ne Kadardır?

    Getir çalışanlarının saat başı olarak aldıkları ücret, 30 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Getir çalışanları, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere de ücret alırlar. Aylık alacakları maaşlar, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere göre de değişir.

    Getir Maaşları Ne Kadardır?

    Getir'de çalışanların maaşları, 3200 TL ile 9000 TL arasında değişiklik gösterir. Getir çalışanları, günde ortalama 15 saat çalışır. Buna ek olarak aldıkları siparişlere göre de günlük ve aylık ücretleri artış gösterir.

        Getir Getirme Ücreti Alıyor Mu?

        Getir uygulamasının getirme ücreti vardır. Bu ücret, kişilerin vermiş oldukları sipariş tutarına göre değişiklik gösterir. Minimum 40 TL olması koşulu ile, 99,99 TL'ye kadar olan siparişlerin getirme ücretleri 7,99 TL olarak belirlenmiştir. 100.00 TL ve üzerinde verilen siparişlerin ise getirme ücreti mevcut değildir. Getir Büyük üzerinden verilen siparişler içinse getirme ücreti ödenmez.

        Getir'de Kapıda Ödeme Var Mı?

        Getir uygulamasının kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Ancak Getir Yemek seçeneği üzerinden verilecek olan yemek siparişleri, eğer "Restoren Getirsin" seçeneği ile verilirse, kapıda ödeme yapılabilir. Ancak Getir, Getir Büyük ve diğer seçenekleri herhangi bir şekilde kapıda ödeme ile alışveriş imkanı sunmaz.

        Getir Kurye Sipariş Başı Ne Kadar Kazanır?

        Getir'de kurye olarak çalışan kişilerin sipariş başına aldıkları tutar, 50 kuruş ile 1 TL arasında değişiklik gösterir. Kuryelere verilecek olan prim ise kişilerin siparişlerinin ne kadar tutarda olduğu ve konum olarak nereye teslim edilecek olmasına göre değişikli gösterir.

        Getir Araçlı Kurye Kaç Saat Çalışır?

        Getir Büyük araçlı kuryeleri, günde 5 ile 15 saat arasında çalışır. Getir Büyük'ün de çalışma şartları Getir çalışma şartları ile aynıdır. Yalnızca Getir Büyük çalışanları ve kuryeleri motor değil araba ehliyetine sahip olmak durumundadırlar. Kullanılacak araba tipine uygun ehliyete sahip olan kişiler, Getir araçlı kurye olabilirler.
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        Haberler Haberler Getir kuryesi olma koşulları nelerdir? Getir maaşları saatlik ücret ne kadardır? Getir çalışma şartları nelerdir?
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