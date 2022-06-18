En düşük puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS TYT AYT 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları! Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!

2022 YKS üniversite taban - tavan puanları ve başarı sıralamaları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM YÖK ATLAS 4 senelik ve 2 senelik bölüm puanları öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2022 üniversite sınavı YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci istediği okulda eğitim görüp göremeyeceğini merak ederek gündemde yoğun bir halde araştırır oldu. 2 ve 4 yıllık bölümlerde taban puan ve başarı sıralaması nedir? Üniversite taban puanları her yıl olduğu şeklinde bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek...
2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK BÖLÜM PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.