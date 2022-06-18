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    • Haberler
    • 18.06.2022 13:49
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    • 18.06.2022 13:50
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    En düşük puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları! Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!

    Gündemde milyonlarca öğrenci tarafınca Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2022 sorgulaması çoğunlukla yapılır oldu. 18-19 Haziran tarihlerinden düzenlenecek YKS oturumlarına katılan adaylar alınması gereken en düşük puanın ne olduğunu merak ediyor. Bir yandan da 4 senelik ve 2 senelik üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları araştırma mevzusu oluyor. Peki ÖSYM YÖK ATLAS 4 senelik ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları!

    2022 YKS üniversite taban - tavan puanları ve başarı sıralamaları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM YÖK ATLAS 4 senelik ve 2 senelik bölüm puanları öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2022 üniversite sınavı YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci istediği okulda eğitim görüp göremeyeceğini merak ederek gündemde yoğun bir halde araştırır oldu. 2 ve 4 yıllık bölümlerde taban puan ve başarı sıralaması nedir? Üniversite taban puanları her yıl olduğu şeklinde bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek...

    2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK BÖLÜM PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!

    2021 YKS TABAN - TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

    Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

    Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

    Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

        HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?

        TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

        Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

        2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

        Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

        TABAN PUAN NEDİR?

        Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.

        BAŞARI SIRASI NEDİR?

        Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.
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        Haberler Haberler En düşük puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları! Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!
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