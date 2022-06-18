Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği YKS kazanma duası! 2022 YKS başarı duası! Sınavda strese, unutkanlığa karşı okunacak dualar hangileri?

YKS sınav başarı duası arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı 2022 YKS sınavı için heyecan dorukta. Aileler de YKS'ye girerken okunacak dua hakkında araştırma yapıyor. Çocuklar sınavda ter dökerken aileler de heyecanlı bir bekleyiş içerisinde çocuklarının başarılı olması için dua edecek. Peki 2022 YKS başarı duası nedir? Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği YKS kazanma duası! Sınavda strese, unutkanlığa karşı okunacak dualar hangileri?
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."