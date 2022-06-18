2022 YKS üniversite sınavı polislik kaç puan? Polislik PMYO başvurusu için TYT’den kaç net yapmak gerekiyor?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar 18- 19 Haziran tarihinde 3 oturumda düzenlenen YKS sınavına katıldı. Özellikle PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyenler 'Polislik başvurusu için TYT'den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?' Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. PMYO taban puanları tercihlerin yapılmasından önce ÖSYM tarafından gerekli açıklamalar yapılıyor. Peki, PMYO tercihi için TYT sınavında ne kadar net yapmak gerekiyor? Polislik kaç puan? İşte tüm detaylar
PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 yılı takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.