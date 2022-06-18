2022 YKS üniversite sınavı polislik kaç puan? Polislik PMYO başvurusu için TYT’den kaç net yapmak gerekiyor?

PMYO TABAN PUANLARI



YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.