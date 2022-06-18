2022 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir? PMYO polis alımı kontenjan, TYT taban puan kaç olur?

Lise mezunları içerisinden kamuya PMYO alımı ilanı geliyor mu? Adaylar 2021 yılı TYT sınavına girdi. TYT puanlar 2021 mi 2022 mi olacak? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2022 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor. Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 polis memuru adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında
2022 YILI PMYO POLİS MEMURU ADAYI ALIMI İLANI YAYIMLANIYOR MU?
Bildiğiniz gibi 2020 yılı PMYO alımları Koronavirüs sebebi ile ertelenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile tam açılma kadarı alındı. Bu kapsamda yeni eğitimlerin başlaması için herhangi bir engel kalmadı.
BEKLENEN KONTENJAN SAYISI NE KADAR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2021 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor. Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 Polis Memuru Adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında