2022 rapor parası nasıl hesaplanır, nasıl alınır? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödeneği şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen iş göremezlik parası vatandaşların oldukça araştırdığı konular arasında yer alıyor. hastalık, hamilelik, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda çalışamayan kişilere SGK tarafından destek ödemesi gerçekleştirilir. Bu nedenle vatandaşlar rapor parası ne zaman alınır ve iş göremezlik ödeneği şartları neler sorularına cevap arıyor. 2022 rapor parası hesaplama ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Rapor Parası Ne Zaman Yatar?
Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler.
Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekiyor. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılıyor.
Rapor Parası İçin Kaç Gün Sigortalılık Gerekir?
Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.