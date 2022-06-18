2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları! Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları! En düşük puanla öğrenci alan bölümler hangileri?

Gündemde milyonlarca öğrenci tarafınca Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2022 sorgulaması çoğunlukla yapılır oldu. 18-19 Haziran tarihlerinden düzenlenecek YKS oturumlarına katılan adaylar alınması gereken en düşük puanın ne olduğunu merak ediyor. Bir yandan da 4 senelik ve 2 senelik üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları araştırma mevzusu oluyor. Peki ÖSYM YÖK ATLAS 4 senelik ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte merak edilenler haberimizde...
2022 ÖSYM YÖK ATLAS YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK BÖLÜM PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.