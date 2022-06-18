2022 Endüstri Mühendisliği bölümü taban-tavan puanları! Endüstri Mühendisliği kazanmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir?

Endüstri Mühendisliği taban puanı kaç? Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanları başarı sıralaması 2022! Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2022 YKS sınavları bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Popüler bölümlerden birisi olan Endüstri Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2022 yılı için araştırılıyor. Peki, Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!