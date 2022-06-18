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    • Haberler
    • 18.06.2022 17:11
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    • 18.06.2022 17:11
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    19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek?

    YKS AYT kaç dakika sorusunu sınav heyecanı yaşayan öğrenciler yanıt arıyor. Sınava doğru zamanda yetişmek isteyen öğrenciler YKS'de kapılar kaçta kapanacak sorusunun cevabını merak ediyor. YKS sınav giriş çıkış saatleri gündem oldu. ÖSYM'nin 2022 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 18-19 Haziran 2022 olarak belirlendi. Sınavın ilk oturumu olan TYT gerçekleşti. Şimdi sırada AYT ve YDT var. Bu gelişmenin ardından 2022 AYT üniversite sınavı kaç dakika sürecek sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler ve refakatçileri bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati kaç? YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak?

    2022 YKS AYT Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? 2022 üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde farklı oturumlarla gerçekleştiriliyor. İşte; YKS kaç dakika sürecek sorusunun cevabı! Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 19 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 19 Haziran günü yapılacak. Peki, 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

    ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

    2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

        2. oturum saat olan AYT, saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

        İkinci oturum saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.

        SINAV TARİHİ: 19.06.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

        Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

        SINAV TARİHİ: 19.06.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
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        Haberler Haberler 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek?
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