19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.