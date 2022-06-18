2022 YKS AYT Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? 2022 üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde farklı oturumlarla gerçekleştiriliyor. İşte; YKS kaç dakika sürecek sorusunun cevabı! Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 19 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 19 Haziran günü yapılacak. Peki, 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.