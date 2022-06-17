2022 YKS heyecanında ilk oturum bugün başlıyor. Sınava Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci giriş yapacak. Bu kapsamda bazı bilgiler milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, "YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı?" şeklinde soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.