YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı?

3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.