YKS sınavı ne zaman? YKS saat kaçta yapılacak? AYT TYT kaç saat sürecek, ne zaman sona erecek?

YKS birçok öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS ne zaman sorusu yer aldı. Hafta sonu sınava girecek öğrenciller ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, YKS ne zaman? YKS saat kaçta olacak? AYT TYT kaç saat sürecek? İşte detaylar...
2022 YKS NE ZAMAN?
YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.