YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı? 18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi?

18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı? soruları gündemde yer alıyor. Bu yıl YKS 18 ve 19 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM tarafından sınava giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken son dakika açıklama geldi. Buna göre Ankara'da hafta sonu 2 gün adaylara, velilere ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetleri ücretsiz olacak. Peki İstanbul'da toplu taşıma 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü bedava mı?
18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, YKS'nin yapılacağı hafta sonunda öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerinin EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu.
İstanbul'da da merkezi sınavlarda genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 18 ve 19 Haziran'da megakentte de toplu taşıma araçlarının bedava olması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM AİS ile artık YKS sınav yerleri öğrenilebiliyor. Önceki sınavlarda olduğu gibi yine ÖSYM resmi sitesinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.