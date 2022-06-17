YKS AYT TYT kaç dakika? 2022 YKS kapıları ne zaman açılacak? 2022 YKS giriş çıkış saatleri!

YKS sınavına sayılı saatler kala öğrenciler giriş saatleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise YKS kaç dakika ve YKS kaç saat soruları yer alıyor. Sınava geç kalıp stres olmak istemeyen birçok kişi erkenden hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Kapıların sınav saatinden önce kapatılması nedeniyle mağdur olmak istemeyen öğrencilerin kapı kapanış saatine göre sınava girecekleri yerde olması gerekiyor. YKS AYT-TYT kaç dakika ve YKS kapıları ne zaman açılacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
YKS, TYT, AYT Kaç Dakika?
YKS için hazırlanan birçok aday YKS kaç dakika sorusuna cevap arıyor. Sınava az bir zaman kala konu hakkındaki araştırmalar da hızlandı. İşte YKs, AYT, TYT sınav süreleri;
YKS sınavı adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. YKS sınavları 18 Haziran tarihinde başlayacak.
YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika