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    • 16.06.2022 11:41
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    • 17.06.2022 11:01
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    Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı 2022? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler?

    Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye katılacak olan adaylar uzun zamandır ders çalışıyordu ve sınavda ter dökecekler. Üniversite sınavına girerken ÖSYM tarafından bazı eşyaların sınav yerlerine sokulması yasaklandı. İşte o eşyalar...

    takvim.com.tr
    YKS’de oje yasak mı? YKS’de yanımızda olması gerekenler neler?

    YKS sınavına sadece sayılı günler kaldı. Öğrenciler şimdiden sınavda yasak olan eşyaları ve yanlarında bulunması gereken araç gereçleri merak etmeye başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında oje yasak mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden milyonlarca kişi hayalini kurduğu okulda eğitim görebilmek için 2022 yılı üniversite sınavı YKS'ye katılacak. Sınav 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve uzun süredir ders çalışan adaylar performanslarını sergileyecek. Peki YKS'de oje yasak mı? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi?

    Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

    ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

    Adaylar 2022-YKS'ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

    2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı

    (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartın aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

    Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir.
    Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

        Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?
        Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

        2022-YKS'de hangi testler yer alacaktır?

        2022-TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2022-AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2022-YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

        31. 2022-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

        2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, 165 dakika

        2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar,

        180 dakika 2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, 120 dakika

        2022-YKS'de Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

        Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

        Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

        Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

        2022-YKS için Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

        2022-YKS'ye başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

        2022-YKS için Sınava Giriş Belgeleri posta\e-posta ile adaylara gönderilecek mi?

        Sınava Giriş Belgesi, hiçbir yolla ve şekilde adayların adreslerine gönderilmez.

        Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

        Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

        Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

        Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

        Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

        Sınava su getirebilir miyim?

        Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

        Sınava saat getirebilir miyim?

        Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

        Sınava siperlikle girebilir miyim?

        Kendi dezenfektanımı getirebilir miyim? Evet. Adaylar sınava siperlikle girebilir ve kendi dezenfektanını getirebilir.
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        Haberler Haberler Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı 2022? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler?
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