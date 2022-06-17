Tuz sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Tuz sabunu nasıl kullanılır? Hangi cilt tiplerinde kullanılır?

👉Tuz Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı
Tuz sabunu, özellikle koku giderici özelliği ile bilinmektedir. Aşırı terleme ile meydana gelen istenmeyen kokuların giderilmesinde oldukça etkilidir. Tuz sabunu farklı üç çeşit tuzdan meydana gelmektedir. İçerisinde yaklaşık olarak seksen dört adet mineral barındırmaktadır. Bu sayede, cilt ve saç derisi üzerinde meydana gelen bakterilerin yüksek oranda giderilmesinde etkilidir.
👉Tuz Sabunu Ne İşe Yarar?
Tuz sabunu istenmeyen cilt kokularının giderilmesinde etkilidir. Sahip olduğu yüksek mineral sayısı ile cildin tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Cildinizi dış etkenlere karşı korur. Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Aşırı sebum üretimini dengeler. Pürüzsüz ve daha canlı bir cilt görünümüne kavuşmanıza imkan sunar.
👉Tuz Sabununun Faydaları Nelerdir?
Tuz sabununun faydaları, içerisinde yer alan mineral sayısının fazla olması ile oldukça çeşitliliğe sahiptir. Bunlardan bazılarını sizler için maddeler halinde sıraladık. Tuz sabununun başlıca bilinen faydaları;
• Tuz sabunu anti-bakteriyel özelliği sayesinde, ciltte ve saç derisinde meydana gelen zararlı bakterilerin giderilmesinde etkilidir.
• Günlük yüz temizliğinizde kullanım sağlamanız halinde, gözenekleri temizler ve cildin rahat nefes almasını sağlar.
• Sebum oluşumunu dengeler.
• Cilt üzerinde meydana gelen akne ve sivilceleri kurutur. Tekrar oluşmasını engeller.
• Gözenekleri temizlemesi ile cildi siyah noktalardan arındırır ve tekrar meydana gelmemesinde etkilidir.
• Cildin ihtiyaç duyduğu nem miktarını sağlar ve stabil seviyede kalmasında rol oynar.
• Cildi temizler ve yeniler.
• Cildi, yeni hücre oluşumu için teşvik eder.
• Terlemeye bağlı meydana gelen kötü kokuların oluşmasını engeller.
• Ellerinizde oluşan sarımsak ve soğan gibi rahatsız edici kokuların giderilmesini sağlar.
• Sedef, mantar ve egzama gibi hasarlı ciltlerin tedavi süreçlerinde etkilidir.
• Saç derisi üzerinde meydana gelen kepek sorununun giderilmesini sağlar.
• Vücutta oluşan selülit görünümünün giderilmesinde kullanımı tercih edilmektedir.
👉Tuz Sabunu Nasıl Kullanılır?
Tuz sabunu kullanımı sırasında, sabunu direkt olarak yüzünüze ya da vücuduna sürmemeye özen gösterin. Diğer sabunlar gibi köpürme özelliğine sahip değildir. İçerisinde bulunan kaya tuzu, direkt olarak cilde uygulanırsa, cildi çizer. Bu nedenle uygulama yapacağınız bölgeyi öncelikle ıslatmanız gerekmektedir. Sabunu ıslatarak ellerinizde ovalayıp, elinizde olan sabunu uygulama bölgesine yedirmeniz gerekmektedir. Sabunu cildinize temas ettirmek isterseniz mümkün oldukça yavaş hareketler ile işlemlerini gerçekleştirmeye özen gösterin. Sabunu uyguladıktan sonra yaklaşık olarak beş dakika bekleyip, bol su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınız için uygulama yaparken de yine, saçların tamamen ıslak olmasına özen gösterin. Durulama sonrasında, sabun kalıntılarının saç derinizde ve cildinizde kalmamasına dikkat edin.
👉Tuz Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Tuz sabununu kullanılacağı cilt tiplerinde bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Tüm cilt tipleri için kullanımı uygundur. Karma ve yağlı ciltlerde kullanım sağlanması halinde, fazla yağ oluşumu engellenir ve sivilce, akne gibi oluşumların giderilmesi sağlanır. Kuru cilt tiplerinde kullanım sağlandıktan sonra düzenli olarak kullanılan tonik ya da nemlendirici ürün kullanımı sağlanmalıdır. Ter kokusunu önlemek için su ile karıştırılarak deodorant şeklinde kol altına uygulama yapılabilir. Aynı şekilde tüm saç tiplerinde sabun kullanımı gerçekleştirilebilir. Saç ve saç derisinin temizlenmesinde oldukça etkili doğal bir üründür.
👉Tuz Sabunu İçeriğinde Neler Var?
Tuz sabununun içeriği, kaya tuzu ve himalaya tuzuna sahiptir. Bu tuzların eritilerek birleştirilmesi ve sabun kalıbı haline getirilmesi ile elde edilmektedir. Tuzların sahip olduğu koku giderici özellik ve mineralli yapı, sabun formunda aktif olarak bulunmaktadır. Cilt sağlığına zarar verecek herhangi bir katkı maddesi eklenmeden elde edilen sabunu, günlük cilt temizliği ve bakım rutinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.