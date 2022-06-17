Sınavda başarı için hangi dualar okunmalı? 2022 YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu başarı duası!

Üniversite hayali olan birçok genç hafta sonu YKS sınavlarına girecek. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınava girmeden önce edilecek duaları araştırmaya başladı. Peki, sınavda başarı için hangi dualar okunur? Nihat Hatipoğlu başarı duası okunuşu nedir? 2022 YKS öncesi hangi dua okunmalı? İşte merak edilenler…
Nihat Hatipoğlu YKS Sınav Duası
Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınava girmeden önce dua etmek isteyen öğrenciler konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte YKS'ye girmeden önce okunacak dua;
Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)
Sınav başlayınca şu duayı okuyunuz;
Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.
Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak dua | Nihat Hatipoğlu sınava girerken okunacak dua
YKS TYT AYT YDT BAŞARI DUASI
Sınava girerken okunacak dua;
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
Sıraya oturunca okunacak âyet;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)