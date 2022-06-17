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    • Haberler
    • 17.06.2022 15:14
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    • 17.06.2022 15:14
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    PTT’den müjdeli haber! Koşulsuz şartsız 30 bin lira veriliyor! Halk şubelere akın etti! Emekliye 50 bin TL…

    Acil nakit ihtiyacı olanlar için PTT’den müjdeli haber geldi. PTT koşulsuz şartsız kredi vereceğini açıkladıktan sonra vatandaşlar şubelere akın etti. Peki, PTT kredi başvuru şartları neler? PTT ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? PTT nasıl kredi veriyor? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    PTT’den müjdeli haber!

    PTT tarafından duyuruyla acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. PTT, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere belgesiz, şartsız kredi vereceğini belirtti. Çeşitli ihtiyaçlarını almak isteyenler, borçları olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kredi puanları düşük olan kişiler dahil olmak üzere 36 aya kadar varan vade ile kredi desteği sağlanacak. En sık aratılanlar arasında ise PTT kredi başvurusu nasıl yapılır ve PTT kredi başvuru şartları neler soruları yer alıyor. PTT ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    PTT 30 bin TL'ye değin verdiği ihtiyaç kredilerinde banka kredi puanı düşük olan kişilere bile hızlı kredi sonucu vermektedir. PTT'den acil gereksiniminiz olması halinde nakit kullanmak için PTT'nin anlaşmalı olduğu Aktif Bank ile N Kolay Kredi adlı kampanyaya dahil olabilirsiniz. Bu biçimde kredi başvurusu yapmış olacağınızı bilmelisiniz.

    Cep telefonunuzdan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek PTT şubelerini ziyaret etmeden 30 bin TL alıp alamayacağınızı da görmüş olacaksınız. PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacaksanız ve zaten PTT'den emekli maaşı çekiyorsanız SMS kısmına PTT yazarak boşluk ilave edip TC kimlik numaranızı da ekleyerek 3050 numarasına yollayabilirsiniz.

        Şayet emekli maaşınız yok ise KREDİ yazarak boşluk bırakın ve yine TC kimlik numaranızı yazıp aynı numaraya gönderin. Kendi telefon numaranız ile yaptığınız başvuruyla beraber kredi değerlendirmeniz son derece kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir ve size dönüş yapılır. Kredi sonucu olumlu halde olan kişiler evlerine en yakın konumdaki PTT şubesini ziyaret ederek işlem yapabilir. Dilerseniz şubeyi ziyaret etmeden iş ya da ev adresinizle de kredi kullanabilirsiniz.

        PTT Emekli İhtiyaç Kredsi Nasıl Alınır?

        PTT bağlamında verilen ihtiyaç kredileri, bankalara oranla daha kolay alınabilmektedir. PTT bilindiği gibi Aktif bank ile işbirliği içinde çalışmaktadır. PTT ile işbirliği yapan Aktif Bank üzerinden verilebilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı düşük olan kişiler de emekli maaşını PTT'ye taşıyarak kredi alabilmektedir.

        PTT, aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olarak işlem yapan emekli vatandaşlarımız kendilerine ait olan cep telefonlarından da SMS atarak başvuru yapabilirler. Hiç şubeye gitmeden oturduğunuz yerden paranızı alabilirsiniz.

            Emekli olan vatandaşlarımızın kendisine ait olan cep telefonlarından yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusunu anlatmak istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken oldukça basittir. 3050 numarasına TC kimlik numaranızı SMS olarak gönderin, sonrasında istediğiniz rakam sizin maaşınıza göre hesabınıza yatsın. SMS attıktan sonra kredi onayı alamayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek maksadıyla gene PTT şubelerine giderek yeniden kredi müracaatı yapabilirler ve şube yetkisinde kredi kullanabilirler.
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            Haberler Haberler PTT’den müjdeli haber! Koşulsuz şartsız 30 bin lira veriliyor! Halk şubelere akın etti! Emekliye 50 bin TL…
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