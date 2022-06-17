Acil nakit ihtiyacı olanlar için PTT’den müjdeli haber geldi. PTT koşulsuz şartsız kredi vereceğini açıkladıktan sonra vatandaşlar şubelere akın etti. Peki, PTT kredi başvuru şartları neler? PTT ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? PTT nasıl kredi veriyor? İşte merak edilenler…

PTT tarafından duyuruyla acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. PTT, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere belgesiz, şartsız kredi vereceğini belirtti. Çeşitli ihtiyaçlarını almak isteyenler, borçları olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kredi puanları düşük olan kişiler dahil olmak üzere 36 aya kadar varan vade ile kredi desteği sağlanacak. En sık aratılanlar arasında ise PTT kredi başvurusu nasıl yapılır ve PTT kredi başvuru şartları neler soruları yer alıyor. PTT ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT 30 bin TL'ye değin verdiği ihtiyaç kredilerinde banka kredi puanı düşük olan kişilere bile hızlı kredi sonucu vermektedir. PTT'den acil gereksiniminiz olması halinde nakit kullanmak için PTT'nin anlaşmalı olduğu Aktif Bank ile N Kolay Kredi adlı kampanyaya dahil olabilirsiniz. Bu biçimde kredi başvurusu yapmış olacağınızı bilmelisiniz.
Cep telefonunuzdan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek PTT şubelerini ziyaret etmeden 30 bin TL alıp alamayacağınızı da görmüş olacaksınız. PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacaksanız ve zaten PTT'den emekli maaşı çekiyorsanız SMS kısmına PTT yazarak boşluk ilave edip TC kimlik numaranızı da ekleyerek 3050 numarasına yollayabilirsiniz.