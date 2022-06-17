Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü tedavisi var mı? Maymun çiçeği Türkiye'de var mı?

Tüm illerden vatandaşlar Maymun çiçeği Türkiye'de var mı sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Monkeypox olarak da adlandırılan bu virüs Avrupa ve Amerika ülkelerinde görülürken tedirginlik yarattı ve ülkemizde de olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Hızla yayınlan bu virüsün yeni bir pandemiye neden olmasından endişe eden kişiler için Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca tarafından açıklama geldi. Peki ülkemizde görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü tedavisi var mı?
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, 'Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz.
Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.' açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir." açıklamasında bulundu.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü, neredeyse üç hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in ardından İsviçre ve Avusturya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı.
ABD'de pozitif sonuç veren ilk maymun çiçeği testi, 18 Mayıs tarihinde Massachusetts'ta yapılmıştı. ABD'deki ikinci vakanın adresi ise, New York oldu.
Maymun çiçeği virüsü daha önce Güney Amerika ülkelerinde hiç tespit edilmedi.
Hafta sonu İsrail'de virüse rastlanmasıyla Asya kıtasında ilk kez maymun çiçeği görüldü.
Avustralya pozitif test sonucu görülen bir diğer ülke.