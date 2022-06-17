Kızılay Para Yardımı Nedir?

Kızılay para yardımı uygulaması , ihtiyaç sahiplerine Kızılay tarafından verilen belirli bir ücret kampanyasıdır. Dönemsel olarak sunulmuş olan başvuru tarihlerinde Kızılay para yardımı başvurusu yapılabilir ve ihtiyaç sahipleri, bu yardım sayesinde her ay ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir miktar parayı alabilirler. Para yardımı, Kızılay tarafından aylık olarak ödenir.

Kızılay Gıda Yardımı Nasıl Alınır?

Kızılay'ın gıda yardımından yararlanabilmek için birkaç farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı, her ilde bulunan Kızılay il temciliklerine şahsi olarak gidilmesidir. Bundan sonra kullanılabilecek olan ikinci yöntem, ALO 168 hattının aranmasıdır. Bu hattın aranması ile beraber Kızılay para ve erzak yardım başvurusu ön başvuru olarak alınır. Daha sonra yeniden illerde yer alan merkezlere gidilerek işlemin tamamlanması zorunludur. Ayrıca online olarak Kızılay'ın resmi sitesi üzerinden gerçekleşen başvurular da kabul edilir ve kişilere dönüş sağlanır.