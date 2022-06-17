Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir? 10 bin TL hibe yatıyor

Girişimcilik Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

KOSGEB girişimcilik belgesinin geçerlilik süresi, alınmış olan sertifika programının geçerlilik süresi boyunca devam eder. Yani eğer, girişimci olmak isteyen biri geleneksel girişimcilik programı eğitimine katılmış ve bu eğitimin sertifikasını almaya hak kazanmışsa, KOSGEB tarafından verilen geleneksel girişimci destekleri devam ettiği müddetçe sertifikasını kullanarak desteklerden yararlanma imkanına sahiptir.

Girişimcilik Belgesiyle Neler Yapılabilir?

KOSGEB'ten alınan girişimcilik sertifikası ile yeni bir işletme kurulması, mevcut olan işletmenin büyütülmesi, teknolojik üretim ve işletmenin uluslar arası alana açılabilmesi için çeşitli desteklerin alınması sağlanabilir. Ancak alınmış olan girişimcilik belgesi, yalnızca KOSGEB üzerinden destek alınmasını sağlar.