Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır? Genç girişimci olarak ne iş yapılır? KOSGEB tarafından verilen destekler ve 75 bin TL hibe

Genç Girişimci Devlet Desteği Kaç Yıl Verilir?

Genç girişimcilere devlet tarafından verilen BAĞKUR desteği, yalnızca 1 yıla mahsus olarak verilir. 1 yıllık sürenin dolmasından sonra genç girişimcilik desteği almış olan kişiler, kendi BAĞKUR primlerini kendilerini ödemeye başlarlar.

KOSGEB Destekleri Geri Ödemeli Mi?

KOSGEB üzerinden alınmış olan desteklerin tümü, alınmış olan destek tutarının bir kısmı geri ödemeli olarak girişimcilere sağlanır. Ancak devlet tarafından desteklenen bazı programlarda hibe söz konusu olabilir. Alınmış olan desteklerin geri ödemeleri ise desteğin alınmasından 1 yıl sonra yapılır.