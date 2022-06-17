Diyanet'e göre şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur? Şükür namazı ne zaman kılınır? Şükür namazı nasıl kılınır?

Şükür namazı, abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet edilerek iki veya dört rekat namaz kılınmasıyla eda edilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.

Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.

Şükür namazının ikinci rekatında ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.