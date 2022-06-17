Diyanet İşleri Başkanı tarafından 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte, "Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı