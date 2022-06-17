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    • Haberler
    • 17.06.2022 08:08
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    • 17.06.2022 08:08
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    ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? YKS TYT AYT sınava nerede gireceğimi nasıl öğrenirim?

    YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2022 üniversite sınavı YKS'ye yalnızca sayılı zaman kala öğrenciler ve aileleri sınava nerede giriş yapılacağını merak ediyor. YKS giriş belgesi alma ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Açıklama için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler hangi okulda sınava gireceğini önceden görmek istiyor. Peki, ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS TYT AYT Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı!

    YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2022 üniversite sınavı YKS'ye yalnızca sayılı zaman kala öğrenciler ve aileleri sınava nerede giriş yapılacağını merak ediyor. YKS giriş belgesi alma ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Açıklama için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler hangi okulda sınava gireceğini önceden görmek istiyor. Peki, ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS TYT AYT Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.

    YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

    YKS NE ZAMAN?

    2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
        Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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        Haberler Haberler ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? YKS TYT AYT sınava nerede gireceğimi nasıl öğrenirim?
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