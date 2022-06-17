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    • 17.06.2022 11:00
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    5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2022? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!

    Türkiye'de 18 milyon öğrenciye not sorgulama, devamsızlık bilgisi görüntüleme gibi birçok özellik sunulan e-Okul sistemi son günlerde en çok arananlar arasında. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala notlar e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2022? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!

    takvim.com.tr
    5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

    E-Okul VBS giriş ekranı ile öğrenciler ve veliler not bilgilerini görüntüleyebilecek. Cuma günü dağıtılacak karnelerin öncesinde notlarını merak eden öğrenciler e-Okul sistemine akın ediyor. E-Okul sistemi ile ilgili kapanacak mı, soruları gündeme geldi. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2022? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

    70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

    85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

    Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

    Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

    Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

    5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

    Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

    Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

    ,b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

    Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;

    Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

    Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.



        Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

        İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

        İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

        İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

        İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

        Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

        LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

        Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

        Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

        İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2021-2022 eğitim öğetim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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