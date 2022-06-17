2022 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün tatil…

2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi tarafından çok özel bir konuma sahip olan Kurban Bayramı her sene büyük bir sevinçle karşılanmaktadır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün soruları yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 Kurban Bayramı Ne Zaman?
2022 Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayı içerisinde yerine getirilecek. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek.
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?
Kurban Bayramı tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle 4,5 günlük bir tatil olacak. Tatilin 9 güne uzatılması pek mümkün görünmüyor.