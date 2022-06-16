Vanilya sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Vanilya sabunu nasıl kullanılır? Hangi cilt tiplerinde kullanılır?

👉Vanilya Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı
Vanilya aroması ile üretilen vanilya sabunu ferah ve tatlımsı bir koku yaymaya başlar. Hakiki vanilya özünden üretilir. Bununla birlikte içinde vanilya yağları yer alır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
👉Vanilya Sabunu Ne İşe Yarar?
Vanilya sabunu etkileri şu şekildedir:
• Cildin daha parlak ve canlı bir yapıda durmasına imkan sağlar.
• Cildin bakım ve onarımını yaparak cilde pürüzsüzlük ve canlılık kazandırır.
• Kuru cilt yapısına sahip olanlar vanilya sabunu kullandıkları zaman ciltleri her zaman nemli olacak. Bu sayede deride de yumuşama meydana gelir.
• Mikropların ve bakterilerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar.
• Ölü deri olduğu zaman vücuttan kısa sürede atılmasına destek olur.
• Vücudun en derinine kadar bakımının yapılması konusunda sizlere imkan sağlar.
• Yüzünüzde akne ya da sivilce oluşumunu kısa sürede önler.
• Sivilcelerin üzerine düzenli olarak sürdüğünüz zaman sivilceleri iyileştirir.
• Siyah noktaların oluşumunu engeller.
• İşten yorgun geldiğiniz zaman vücudunuza vanilya sabunu ile masaj yaptığınızda bütün yorgunluğunuz ortadan kalkmış olur ve rahatlama hissini duyarsınız.
👉Vanilya Sabunu Faydaları Nelerdir?
Vanilya sabununun faydaları şöyledir:
• Hakiki vanilya özü ile yapılan sabunu kullandığınızda ruh haliniz de değişecek. Daha sakin ve huzurlu bir hale bürüneceksiniz.
• Solunum veya dolaşım sistemlerinde var olan mikropları ya da iltihapları kısa sürede iyileştirme konusunda oldukça başarılıdır.
• Ateşten dolayı oluşan anksiyete, stres ya da alerjilere karşı da etkileri büyüktür. Vücutta oluşan tüm hasarları kısa sürede iyileştirir.
• Sinir sistemlerinin rahatlamasına destek olur. Özellikle öfkeli ve kaygılı olan kişilerin zihninin rahatlamasına yardımcı olur. Sakinleştirici bir özelliği vardır.
• Geceleri uyumadan önce kullandığınız zaman uykunuzu verimli bir şekilde yapmanıza imkan sağlar. Vanilya sabunu ile duş aldığınız zaman hemen uykuya dalacaksınız. Kan basıncını düşürdüğü için uykunuzun bölünmesini engeller. Rahat ve konforlu bir uyku yapmış olursunuz.
• Kadınların düzensiz regl dönemlerinde kullanması durumunda düzensizlikler kısa sürede ortadan yok olur. Düzenli ve ağrısız bir şekilde regl dönemini geçirmiş olurlar.
👉Vanilya Sabunu Nasıl Kullanılır?
Vanilya sabununun kullanımı oldukça kolay ve pratiktir. Islak cilde ya da vücuda uygulanması daha etkili sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu yüzden öncelikle yüzünüzü ve cildinizi ıslatın ve vanilya sabununu köpürterek sürmeye başlayın. 1 ya da 2 dakika boyunca cildinize ya da vücudunuza vanilya sabunu ile masaj yapmaya devam edin. Daha sonra ılık su ile durulamaya başlayın. Bütün işlemlerin sonucunda cildinizin ve yüzünüzün yumuşak bir yapıda olduğunu göreceksiniz. Üstelik pürüzsüz bir görüntü de elde etmenize destek olur.
👉Vanilya Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Vanilya sabununun kullanacağı cilt tipleri değişime uğramaz. Vanilya sabununun içinde doğal ürünler yer aldığı için bütün cilt yapısındakiler gönül rahatlığı ile kullanabilir. Hem kuru hem de yağlı cilt yapısına sahip olanların rahatlıkla kullanabileceği bir üründür. Düzenli olarak kullanıldığı zaman kuru cilde sahip olanların cildine nem kazandırır. Bununla birlikte cildin daha parlak ve canlı bir yapıda durmasına destek olur.
👉Vanilya Sabununun İçeriğinde Neler Var?
Vanilya sabununun içeriği hakiki vanilya özünden ve vanilya yağından oluşur. Vanilya yağı sayesinde muhteşem koku etrafa yayılır. Şekerimsi ve tatlımsı kokusu ile herkesi mest eder. Bu muhteşem sabun ile cildinizde bütün gözenekler en derine kadar temizlenir ve siyah noktaların oluşumu engellenir. Özellikle her sabah düzenli olarak kullanmanızda yarar vardır. Bununla birlikte akşam yatmadan önce de yüzünüze ya da vücudunuza masajlar yaparak da rahat ve konforlu bir şekilde uyumanızı sağlayabilirsiniz.