Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı 2022? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler?

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

2022-YKS'de hangi testler yer alacaktır?



2022-TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2022-AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2022-YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

31. 2022-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?



2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, 165 dakika

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar,

180 dakika 2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, 120 dakika