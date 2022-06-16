Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı 2022? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler?

YKS sınavına sadece sayılı günler kaldı. Öğrenciler şimdiden sınavda yasak olan eşyaları ve yanlarında bulunması gereken araç gereçleri merak etmeye başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında oje yasak mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden milyonlarca kişi hayalini kurduğu okulda eğitim görebilmek için 2022 yılı üniversite sınavı YKS'ye katılacak. Sınav 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve uzun süredir ders çalışan adaylar performanslarını sergileyecek. Peki YKS'de oje yasak mı? YKS'de yanımızda olması gerekenler neler? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi?
Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.
Adaylar 2022-YKS'ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartın aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir.
Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.