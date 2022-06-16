Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.06.2022 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 08:02
    ABONE OL

    Spotify üyeliği nasıl alınır? Spotify öğrenci üyeliği ne kadar? Spotify indirimli üyelik kaç TL?

    Spotify uygulaması teknolojinin getirdiği en güzel avantajlar arasında yer alıyor. Müzik ve çeşitli podcast içeriğine sahip olan Spotify üye sayısını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Spotify üyeliği nasıl alınır ve Spotify öğrenci üyeliği ne kadar soruları yer aldı. Peki, Spotify öğrenci üyeliği ne kadar? Spotify indirimli üyelik kaç TL? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Spotify üyeliği nasıl alınır?

    Spotify, milyonlarca kullanıcıya sahip olan müzik uygulamaları arasında yer almaktadır. İçerisinde milyonlarca müzik ve podcast içeriği bulunduran Spotify'ın abonelerine yönelik çeşitli üyelik paketleri bulunuyor. Ücretli ve ücretsiz olarak iki farklı üyelik hizmeti veren Spotify, ücretli paketinde kesintisiz müzik dinleme kolaylığı sunuyor. Bu nedenle güncel Sptify fiyatları hakkında detaylar ilgiyle takip ediliyor. Güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin en sık araştırdığı konular arasında ise ise Spotify öğrenci üyeliği ne kadar ve Spotify indirimli üyelik kaç TL soruları yer almaktadır. Spotify öğrenci üyeliği ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Spotfiy Öğrenci Üyeliğii Nasıl Alınır?

    Spotify tarafından hazırlanan paketlerden biri de öğrencilere yönelik olarak hazırlanan abonelik paketidir. Öğrencilere indiriminden faydalanmak isteyenlerin en merak ettiği sorular arasında Soptify öğrenci üyeliği nasıl alınır sorusu yer alıyor. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Spotify uygulaması tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Spotify öğrenci üyeliğini şu adımları takip ederek kolaylıkla satın alabilirsiniz;

    1-Spotify uygulamasına giriş yapın

    2-Premium üyelik bulunmuyorsa Premium seçeneğine tıklayın.

    3-Planları görüntüle seçeneğinden Öğrenci için Premium kısmını seçin.

    4-Üyeliğiniz bulunmuyorsa üyelik oluşturun ve yeni bir hesap açın.

    5-Öğrenci olduğunu kanıtlamak için öğrenci belgenizi ilgili kısma ekleyin.

    6-Spotify tarafından gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesini bekleyin.

    7- Daha önceden iriş yaptığınız Premium üyeliğiniz varsa hesap kısmından planı değiştir seçeneğine tıklayarak kolaylıkla öğrenci üyeliğine geçiş yapabilirsiniz.

        Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?

        Spotify öğrenci üyeliği fiyatları oldukça merak eidliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenlerin en sık araştırdıkları arasında Spotify öğrenci üyeliği ne kadar sorusu yer aldı. Spotfiy tarafından beliritlen öğrenci üyeliği abonelik paketinin aylık fiyatı 8,99 TL'dir. Bu abonelik sayesinde reklamsız ve çevrimdışı izleme özelliği kazanılmaktadır.

        Spotify Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

        Spotify abonelik iptali için gerekli olan adımların ilk sırasında web sitesinden oturum açmaktır. Oturumunuzu web sitesinde açtıktan sonra "planı değiştir seçeneğine tıklayın. Ardından "Spotify Free" kısmının altında yer alan "Premium'u İptal Et" butonunu seçin. Bu adımları izleyerek Spotify üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

        Spotify üyelik ücreti ve Spotify üyelik iptali hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
        Haberler Haberler Spotify üyeliği nasıl alınır? Spotify öğrenci üyeliği ne kadar? Spotify indirimli üyelik kaç TL?
            SON DAKİKA