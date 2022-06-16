Kredi Kartı Kapatılırsa Ne Olur?

Kredi kartının kullanıma kapatılması, kartın içinde kullanılabilir bakiye olarak bilinen limitin artık kişi tarafından kullanılamamasına neden olur. Ancak, eğer kredi kartı bir borca sahipse ve bu borcun bir kısmı taksitler halindeyse, kartın borç ödemesine devam edilmek zorundadır. PTT ve bankaların kredi kartlarının borçlarının ödenmemesi, belirli bir süre sonunda kişilerin icralık olmalarına neden olacak, hesaplarına bağlı diğer kartları da kullanamamalarına yol açacaktır. Bu nedenle kredi kartını kapatırken borcunun olduğunu bilen kişilerin borç ödemelerini düzenli bir şekilde devam ettirmeleri gereklidir.

Kredi Kartı Teslim Alınmazsa Ne Olur?

Bankalardan gönderilen kredi kartları, eğer şahıslarına gönderilmiş olan kişiler tarafından teslim alınmazsa, bankaya geri gider. Bu nedenden dolayı da kartlar üzerinden herhangi bir işlem sağlanamaz. İşlem sağlanamayan kartlar, belirli bir süre şubelerde bekler ve daha sonra imha edilir. Ancak kartların teslim alınma durumlarının söz konusu olabileceğinden dolayı, 3 ay kadar bankada bekletilme imkanı mevcuttur.