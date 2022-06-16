KOMEK yaz okulu kayıt dönemi geldi. Okulların kapanmasına az bir süre kala yaz tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek, kendisini geliştirmek isteyen çocuklar KOMEK yaz okuluna kayıt oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları için başvuru tarihleri açıklandı. Peki KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?
KOMEK yaz okulu kayıtları başladı. 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri 6-19 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
2022 KOMEK YAZ OKULU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Konya ve ilçeleirnde yaşayan çocuklar, yüz yüze eğitimlerden yararlanabilirken; Konya dışından katılmak isteyenlere ise online (çevrimiçi) eğitim fırsatı sunulmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. gibi iller yanı sıra Dünyanın bir çok ülkesinden online eğitimlere katılım sağlanmaktadır.
KOMEK YAZ OKULU NE ZAMAN?
"Dinimiz ve Değerlerimiz", "Spor" ve "Sanat" başlıklarında eğitim verecek Genç KOMEK'e kayıt yaptıran öğrencilere 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4'er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat ders verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilercek.
ÇOCUKLAR OYUN KAMPLARINDA DOYASIYA EĞLENECEK
Sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde planlanan dersler kapsamında yüz yüze eğitimler merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında işlenecek. Öğrencilerin Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz anlar geçirmesi hedefleniyor.
Öğrenciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda da dereceye girenlere ödüller verilecek.
GENÇ KOMEK UZAKTAN EĞİTİM
Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak.