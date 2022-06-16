Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? 2022 YKS hakkında tüm bilgiler

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor. 2022 yılında LGS, YKS ve DGS adayları merakla sınav tarihlerini sorguluyor. Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavı MEB tarafından 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. 8. sınıf mezunlarının katılım gösterdiği sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sırada YKS var. Peki Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? 2022 YKS ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
HAFTA SONU 18-19 HAZİRAN'DA SINAV VAR MI?
18 Haziran'da YKS'nin 1. oturumu olan TYT uygulanacak. TYT oturumu 120 soru 165 dakikadır. Adaylar 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da sınava girecek.
2.Oturum AYT de 19 Haziran Pazar günü, saat 10.00'da başlayacak. ATY oturumu 160 soru 180 dakikadır.
Son olarak 3.Oturum YDT ise 19 Haziran Pazar günü, saat 15.30'da başlayacak. Bu oturum da 80 soru 120 dakikadır.
TYT, AYT, YDT NEDİR?
TYT OTURUMU HAKKINDA
TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumudur. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin lise 12. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Bu sınav kapsamında öğrenciler birçok dersten sorumludur.
TYT anlamı Temel Yeterlilik Testi'dir. Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsar. Dersler kapsamında mantıksal düşünme, düşünme temelli problem çözme becerileri ve akıl yürütme becerileri test edilir.
TYT sınavında öğrencilerin sorumlu oldukları belli başlı dersler bulunur. Bu sınavlarda öğrencilerin sorumlu oldukları dersler:
Türkçe
Sosyal bilimler
Temel matematik
Fen bilimleri
Öğrencilerin derslerinden başarı göstermeleri beklenir.
AYT OTURUMU HAKKINDA
Üniversite sınavları için TYT sınavından bir gün önce yapılan sınav oturumu AYT'dir. Alan Yeterlilik Sınavı olan AYT, öğrencilerin okumak istedikleri bölüme uygunluk derecelerini ölçer. Farklı konulardan sorulan soruları yanıtlayan öğrenciler bu sınavdan belli bir yüzdelik dilime girmek durumundadır.
AYT, Alan Yeterlilik Sınavı anlamına gelir. Öğrenciler bu sınav sırasında belli bir süre içerisinde önceden belirlenmiş sayıda sorulara yanıtlar vermeye çalışır. Öğrenciler kendi bölümleri üzerine konulardan sorumludur. AYT sınavından alınan puanın belli bir yüzdesi ile TYT sınavından alınan yüzde birleştirilerek öğrencinin üniversite puanı hesaplanır.
AYT 180 dakika süren bir sınavdır ve bu sınavda öğrencilere 160 tane soru sorulur. Öğrencilerin bu sınav kapsamında sorumlu oldukları dersler arasında şunlar yer alır:
Matematik
Edebiyat
Fizik
Biyoloji
Kimya
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Geometri
Din
Derslerinden sorumlu olan öğrenciler başarı durumlarına göre 4 yıllık bir üniversite kazanma hakkı elde ederler.