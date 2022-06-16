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    • 16.06.2022 08:08
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    • 16.06.2022 08:08
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    Babalar Günü indirimleri başladı mı? Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü’nün bu yıl hangi Pazar gününe denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Babalara hediye almak ve onların bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1972 yılındaysa yasal olarak ABD’de tatil ilan edilmiştir. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü'nün bu yıl hangi Pazar gününe denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Babalara hediye almak ve onların bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1972 yılındaysa yasal olarak ABD'de tatil ilan edilmiştir. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? İşte merak edilenler!

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihine denk geliyor.

    BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

        Babalar Günü için birçok hediye seçeneği mevcut, Özellikle giyim ve aksesuar seven babalar için Kravat, Gömlek, Kemer, Saat güzel bir tercih olabilir.

        Parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden birisidir.

        Oyun oynamayı seven babalar için ise Oyun konsolu, Konsol oyunları tercih edilebilir.

        Taraftar babalar için Forma da tercih edilebilir.

        BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

        Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

        Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

        İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

        Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

        Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.
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