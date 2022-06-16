Almanya’ya 1,5 Milyon vasıflı vasıfsız işçi alınacak! 4 Bin Euro maaşı duyan koşuyor! Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Yurt dışında çalışmak isteyen birçok kişi açılan iş ilanlarını takip ediyor. Almanya yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşanan iş gücü kaybı nedeniyle dönemsel olarak işçi göçü almaktadır. Bu sene de Almanya'dan müjdeli haber geldi. 1,5 milyon kişinin istihdam edeceğinin belirtilmesinin ardından şartlar ve detaylar merak edildi. Almanya işçi alımı ne zaman ve Almanya işçi alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?
1960 senesinde toplu olarak işçi alımı yapan Almanya, yaşlı nüfusun artması ve iş gücünün azalması sebebiyle 1.5 milyon kişiye iş imkanı tanıyacak. Sağlık sektörü alanında özellikle ciddi bir kadro açığı söz konusu. Vasıflı çalışanların yanı sıra vasıfsız işçi alımının da büyük oranda gerçekleştirileceği belirtildi. Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada da Frankfurt, Hamburg ile Berlin havaalanlarında çalışmak üzere personel alınacağı aktarıldı. 2.00 kişilik kadro açığı sebebiyle yasal engellerin kaldırılarak personel alımı yapılmasına izin verildi. Almanya'da 1,5 milyon personel için gerekli başvuru şartları henüz belirtilmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri konsolosluk işlemleri sitesinden takip edebilirsiniz. 2.000 havaalanı personeli için ise gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir;
A2 seviyesinde Almanca konuşması,
Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikaya sahip olması,
Tehlikeli madde eğitimlerine sahip olması,
Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması şartı bulunmaktadır.