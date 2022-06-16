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    • Haberler
    • 16.06.2022 10:48
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    • 16.06.2022 10:48
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    17/06/2022 Cuma bugün karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022?

    Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecan içinde. Uzun bir dönemin ardından sınav stresini üzerinden atmak isteyen öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarmak istiyorlar. MEB'in yayınladığı iş takvimi ile birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. Karneler bu hafta verilecek. Peki, Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022? 17 Haziran Cuma Karneler saat kaçta verilecek? Karneler basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı?

    takvim.com.tr
    Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022?

    Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Okulun son haftasında öğrenciler, yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Öte yandan öğrenciler ve velileri karneler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022? 17 Haziran Cuma Karneler saat kaçta verilecek? Karneler basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı? İşte merak edilenler!

    KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?

    Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlanıyor ve ardından sistem kapatılıyor.

    İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran'da sona erecek.

        MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

        Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül 2022 tarihinde çaldı.

        Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.

        2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.

        Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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        Haberler Haberler 17/06/2022 Cuma bugün karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022?
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