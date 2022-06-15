Okulların kapanmasına sayılı günler kala ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversiteliler de araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak? soruları sıkça araştırılır oldu. İşte tarihler...