YKS sınavı (AYT-TYT) ne zaman, saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı, kaç kişi katılacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrencilerin çalışma temposu da hız kazandı. Sınavın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Peki, 2022 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Sınavın yapılacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin yaklaşık 1 senelik hazırlık maratonu birkaç gün içinde son bulacak. İşte, YKS sınavınına dair merak edilenler!
ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona
giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat
önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.