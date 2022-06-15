Lisede 3 dersten kalınca ne olur 2022? Lisede iki dönemin ortalaması mı alınır? Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı mevzuat uyarınca, sınıfta kalma sisteminin nasıl işlediği öğrencilerle ve öğretmenlerle paylaşıldı. Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmeye başlandığı 2020 Mart ayında uzaktan eğitime geçilmiş ve o dönem öğrenciler sınıfta kalmadan muaf tutulmuştu.

Diploma notu ise, ilk dönemde alınan puan üzerinden hesaplanmış, sınavlar da çevrim içi ortamda yapılmıştı. Fakat 2021-22 itibariyle yeniden örgün öğretime geçildi. Bu sebeple, ortalaması 45'in altındaki ortaokul öğrencileri; 50'nin altında diploma puanı olan liseliler, 3 ve daha fazla zayıfı bulunanlar ile 10 günden fazla özürsüz devamsızlığı bulunanlar sınıfta kalma sisteminin nasıl işlediğini araştırıyor.