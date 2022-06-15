KPSS Geç Başvuru Günü Ne Zaman? 2022 KPSS Geç başvuru Ücreti!

KPSS sınavına girmek isteyen milyonlarca aday için başvurular geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Memur olma hayali kuran ve şansını denemek isteyen birçok kişi başvuru tarihlerini yakından takip ediyordu. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için ise geç başvuru yapabilme imkanı tanınıyor. Bu nedenle adaylar arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise KPSS geç başvuru günü ne zaman ve KPSS geç başvuru ücreti ne kadar sorusu yer alıyor. 2022 KPSS geç başvuru ücreti ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

2022 KPSS Geç Başvuru Tarihli Ne Zaman?

2022 KPSS geç başvuru tarihi bugün itibariyle başladı. KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi sınavları için geç başvuruda bulunmak isteyenler 15.06.2022 ile 16.06.2022 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.