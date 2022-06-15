Kafirun Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Kafirun Suresi kaç ayet? Kafirun Suresi fazileti nedir?

Kafirun suresi diğer ismi ile Sureye Mukaşkışe, Kuran-ı Kerim'in 109.suresi olma özelliği taşır. 30.cüzde yer alan sure, 6 ayetten meydana gelmiştir. Bundan dolayı da kısa sureler arasında yer alarak ezberlenmesi oldukça kolaydır. Kafirun Suresi, inkarcılara ithafen gönderilen bir suredir. Kafirlerin Peygamber Efendimize olmayacak bir teklif ile gelmeleri ile Kafirun Suresi gönderilmiştir.
Kafirun Suresi Kaç Ayet?
Kafirun Suresinin ayet sayısı 6'dır. Kuran-ı Kerim'in 109. ve en kısa surelerinden biri olan sure, Mekke'de nazil olmuştur. İlk ayeti ise kafirlere ithafen başladığı için bu ismi almıştır. Kafirun kelime anlamı olarak inkarcılar demektir. Bazı dini kaynaklarda Kafirun Suresinin faziletleri, anlamı ve meali gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Namazda okunan sureler arasında yer alan Kafirun Suresinin okunuşu, gün içerisinde sık sık yapılmalıdır. Çünkü surenin fazileti ve faydaları oldukça fazladır. Tevhid ilkesinin bir sembolü olarak Mekke döneminin ilk zamanlarında inen bir sure olan Kafirun, Mekkeli müşriklerden bahsedilerek aslında tüm putperestlere ilan edilmek üzere iman ve şirkin aynı şeyler olduğunu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik olmadığını belirtir. Dolayısıyla da ikisinin bir arada bulunmasının, iki inanç sistemi arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmayacağını kesin bir dil ile ifade etmiştir.
Kafirun Suresi Nasıl Okunur?
Kafirun Suresinin Arapça okunuşu aşağıdaki şekilde verilmiştir:
• Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
• Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.
• Lâ a'budu mâ ta'budûn.
• Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.
• Velâ ene âbidun mâ abedtum.
• Velâ entum âbidûne mâ a'bud.
• Lekum dînukum veliye dîn.
Kafirun Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Kafirun Suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
• De ki: "Ey inkârcılar!
• Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
• Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
• Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
• Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
• Sizin dininiz size, benim dinim banadır."