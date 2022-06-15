Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti nedir? E-ticaret vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

• Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW'a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar

• Gezici perakendeciler (Yalnızca motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartını yerine getiren gezici perakendeciler bu durumdan yararlanabilir.)

• Kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi ve hamallar gibi küçük sanat erbapları (İş yerlerinin olmaması gereklidir.)

• Gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşan kişiler (iş yerlerinin olmaması gereklidir.)

• Nehir, göl, denizler ve su geçitlerinde makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler