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    • Haberler
    • 15.06.2022 12:07
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    • 15.06.2022 12:07
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    Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor? Behzat Ç Oyuncu Kadrosu ve Konusu!

    Behzat Ç dizisinin yeniden çekilip çekilmeyeceği dizinin hayranalrı tarafından oldukça merak ediliyordu. Dizinin başrolü Behzat Ç'den gelen haberle dizinin hayranları oldukça sevindi. Peki, Behzat Ç yeniden mi çekilecek? Behzat Ç ne zaman çekilecek? Behzat Ç oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor?

    Behzat Ç, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan oldukça popüler diziler arasında yer alıyordu. İlk bölümün 2010 yılında yayınlanmasının ardından büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Behzat Ç dizisi 2013 yılına kadar devam etti. Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl sonra çekilerek Blu TV ekranlarından izleyicilere sunuldu. Son olarak dizinin başrolü olan Erdal Beşikçioğlu'ndan gelen açıklama dizi hayranlarını sevindirdi. Behzat Ç yeniden mi çekiliyor ve Behzat Ç yeni sezon ne zaman soruları merak ediliyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor?

    2010 yılında ekranlarda boy göstermeye başlayan Behzat Ç dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Üçüncü sezonun bitmesinin ardından 6 yıl sonra dördüncü sezonuyla dijital olarak yayınlanan dizi aynı ilgiyle takip edilmişti. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu'ndan gelen açıklamayla dizinin yeniden çekileceği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Beşikçioğlu "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" ifadelerini kullanarak dizinin hayranlarına müjdeli haberi verdi. Dizinin aynı kadroyla devam edeceğini belirtirken ufak kadro değişiklikleri olabileceğini de aktardı.

    Behzat Ç Oyuncuları Kimler?

    Behzat Ç oyuncu kadrosu, yeni çekilecek yapımda da aynı olacak. Erdal Beşikçioğlu tarafından yapılan açıklamada kadronun ufak farklılıklar dışında değişmeyeceği belirtildi. İşte Behzat Ç dizisi oyuncu kadrosu;

    Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu)

    Esra Bulut (Canan Ergüder)

    Harun Sinanoğlu (Fatih Artman)

    Sabri Özay (Hayalet) (İnanç Konukçu)

    İsmet Arif Karasu (Akbaba) (Berkan Şal)

    Eda Akkaya (Seda Bakan)

    Cevdet (Berke Üzrek)

    Tahsin Yılmaz (Eray Eserol)

    Selim (Hakan Hatipoğlu)

    Emre (Engin Öztürk)

    Aziz (Ahmet Uğurlu)

        Suna (Mine Tugay)

        Şevket Ç. (Ege Aydan)

        Şule (Ayça Eren)

        Eylül (Sezin Akbaşoğulları)

        Memduh Başgan (Güven Kıraç)

        Ercüment Çözer (Nejat İşler)

        Behzat Ç Konusu Nedir?

        Behzat Ç konusu 1985 yılında polis akademisinden mezun olan ve cinayet büroda çalışan bir polisi anlatmaktadır. Çalıştığı sürede kıdem tenzilleri sebebiyle başkomiser olarak görevini sürdürmektedir. Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ismindeki ekip arkadaşlarıyla Ankara'da yaşanan cinayetleri çözmek için çabalayacaklardır.

        Behzat Ç Dizisi Kaç Bölüm?

        Behzat Ç dizisi bölümleri 4 ayrı sezonda yer almaktadır. İlk sezon finali 38. bölümle yapılırken ikinci sezonun finali 69. bölümde bitmiştir. Üçüncü sezon 96. bölüm ile birlikte ilk final gerçekleşmiştir. Dördüncü sezon 105. Bölümde ise dizinin ikinci finali yapıldı.

            Behzat Ç dizisi yeniden mi çekiliyor ve Behzat Ç yeni sezon ne zaman çekilecek sorularına sizler için cevap verdik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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