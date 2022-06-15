Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor? Behzat Ç Oyuncu Kadrosu ve Konusu!

Behzat Ç, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan oldukça popüler diziler arasında yer alıyordu. İlk bölümün 2010 yılında yayınlanmasının ardından büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Behzat Ç dizisi 2013 yılına kadar devam etti. Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl sonra çekilerek Blu TV ekranlarından izleyicilere sunuldu. Son olarak dizinin başrolü olan Erdal Beşikçioğlu'ndan gelen açıklama dizi hayranlarını sevindirdi. Behzat Ç yeniden mi çekiliyor ve Behzat Ç yeni sezon ne zaman soruları merak ediliyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor?

2010 yılında ekranlarda boy göstermeye başlayan Behzat Ç dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Üçüncü sezonun bitmesinin ardından 6 yıl sonra dördüncü sezonuyla dijital olarak yayınlanan dizi aynı ilgiyle takip edilmişti. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu'ndan gelen açıklamayla dizinin yeniden çekileceği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Beşikçioğlu "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" ifadelerini kullanarak dizinin hayranlarına müjdeli haberi verdi. Dizinin aynı kadroyla devam edeceğini belirtirken ufak kadro değişiklikleri olabileceğini de aktardı.