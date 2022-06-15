

👉Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 50 yaşını doldurmuş olmak

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir bağlantısı olmamak

• Belirli bir süre çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri için, ev hanımlarının emeklilik başvurusu yaptıkları esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması

• 1995 yılından önce evlenmiş olmak (25 yıldır evli olunması gereklidir.)

• Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak

• Gelir vergisine tabii olmamak