2022 E-okul kapandı mı, öğretmen not girişi bitti mi? MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı 15/06/2022

Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Not girişi yapmamış olan öğretmenler ve devamsızlık ile karne notunu öğrenmek isteyen öğrenciler internet arama motorları üzerinden konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki E-okul kapandı mı? 2022 E-okul not girişi ne zaman kapanacak? Takdir teşekkür belgesi nasıl alınır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
E-OKUL KAPANDI MI?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Okulların kapanmasına az bir süre kaldığı için sisteme milyonlarca kişi aynı sürelerde girmeye çalışıyor.
Bu nedenle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabiliyor.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
E-okul üzerinden not giriş işlemleri karne günü olan 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Öğretmenler bu tarihe kadar istedikleri işlemleri yapabilecekler.
E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
Öğretmen ya da okul yönetiminden giriş yapacak olanlarsa yine aynı adres üzerinden "e okul yönetimi bilgi sistemi girişi" yapabilirler. Yöneticiler sisteme giriş yapmak içinse resimdeki rakamları, kullanıcı adını ve şifresini yazması gerekiyor.