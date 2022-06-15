2022 E-okul kapandı mı, öğretmen not girişi bitti mi? MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı 15/06/2022

E-OKUL KAPANDI MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Okulların kapanmasına az bir süre kaldığı için sisteme milyonlarca kişi aynı sürelerde girmeye çalışıyor.

Bu nedenle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabiliyor.